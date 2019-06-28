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СБУ раскрыла схему депутата по поставкам оборудования для шахт т.н. "ДНР"

СБУ раскрыла схему депутата по поставкам оборудования для шахт т.н. "ДНР"
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины: Депутат на Донетчине с сообщниками организовал схему поставки оборудования для угольных шахт ОРДО.

Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы лиц, участники которой организовали механизм поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированных территориях Донетчины.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование по адресам российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные на территориях, подконтрольных террористической организации «ДНР».

После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» направлялась организаторами противоправной схемы в так называемую «ДНР» для использования на «национализированных» предприятиях.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники переправили боевикам оборудования на общую сумму более 50 млн гривень. Полученные средства направлялись как на финансирование «учреждений ДНР», в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Во время проведения санкционированных следственных действий в административных зданиях предприятия и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации, черновые записи, содержащие данные с подтверждением осуществления сделки. Также изъяты взрывные устройства и более полумиллиона гривень, заявляют в пресс-центре СБУ.

Прокурор Донецкой области объявил о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины организатору противоправной деятельности, который является депутатом Донецкого областного совета. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим двум участникам противоправной деятельности и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, привлеченных к операции Объединенных сил, совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты экономики государства СБУ под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

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Украина, СБУ, Шахта, Донецкая область, ОРДО.
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