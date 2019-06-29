В Черновцах обнаружили чемодан с телом ребенка

Новости Украины: В Черновцах прохожие наткнулись на чемодан с телом 3-летнего мальчика.

В Черновцах прохожие обнаружили сумку, в которой находилось тело мертвого 3-летнего мальчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Черновицкой области.

"27 июня в 21:00 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили сумку с телом мертвого ребенка", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.