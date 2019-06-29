В Донецке развевался флаг и звучал гимн Украины (Видео)

На День Конституции, 28 июня, или накануне в центре Донецка был вывешен флаг Украины и громко звучал гимн. Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны, пишут "Новости Донбасса". Флаг развеивается на здании закрытой гостиницы "Украина" на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн. О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты "Новороссия" № 250 от 27 июня 2019 года. Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности. Другие видео на канале отсутствуют.