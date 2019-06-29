День в ООС: 11 обстрелов, ранен военнослужащий ВСУ

Новости Украины: На Донбассе в субботу боевики 11 раз нарушили "режим тишины", ранен один украинский военный.

На Донбассе с начала субботы боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил вблизи н.п. Гранитное, по направлению Новая Марьевка - из минометов калибра 120 мм, неподалеку Опытно в направленив Веселого - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи н.п. Зайцево в направлении Гольмовского - из минометов калибра 82 мм окраину Железного, в направлении шахты имени Изотова - из противотанковых управляемых ракет, четыре раза вблизи Новолуганского, в направлении Доломитного и Байрака - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, трижды район н.п. Майорска, по направлению шахты 6-7 и Зайцево - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, противотанковых управляемых ракет, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.