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Кандидат в депутаты разместил агитплакат на вещдоке

Кандидат в депутаты разместил агитплакат на вещдоке
23:16 Сб, 29 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины: В Киевской области кандидат в депутаты повесил агитплакат на сожженном автобусе, который был вещдоком.

В с.Бышев Макаровского района Киевской области владельцы трех сожженных автобусов, выступавших вещественными доказательствами в уголовном производстве, отдали два из них в аренду кандидату в народные депутаты для использования с целью пиара.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Киевской области, три автобуса, которые ранее были уничтожены пожаром, полиция передала на ответственное хранение их владельцам, чтобы затем провести следственные действия и назначить необходимые экспертизы транспортных средств.

"На следующий день во время проведения дополнительного осмотра места происшествия, работники Макаровского отделения полиции обнаружили отсутствие двух автобусов, которые были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и оставлены на хранение на территории сельскохозяйственного обслуживающего кооператива", - сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, вопреки закону владельцы транспортных средств без согласования с органом досудебного расследования отдали автобусы в аренду кандидату в народные депутаты.

"В дальнейшем кандидат в нардепы на поврежденном транспорте разместил плакаты и использовал его для саморекламы", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что такие действия негативно повлияли на ход расследования уголовного производства (невозможность проведения экспертиз для установления причин пожара).

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По факту незаконных действий владельцев автобусов полиция открыла уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство, самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо). Продолжаются следственные действия.

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Полиция, Автобус, Киевщина, Вещдок, Агитплакат.
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