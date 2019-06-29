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На украинско-польской границе пограничники задержали 7 нелегалов

На украинско-польской границе пограничники задержали 7 нелегалов
23:30 Сб, 29 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Около границы с Польшей украинские пограничники задержали 7 нелегальных мигрантов.

На границе Украины и Польши украинские пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов с Коморских островов, сообщает пресс-служба Мостиского погранотряда Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничный наряд утром в субботу проверял участок, прилегающий к границе пункта пропуска "Краковец", когда трое нелегалов попытались преодолеть заградительный забор.

Позже пограничники задержали еще четыре человека.

Как выяснилось в результате проверки, все задержанные являются гражданами Союза Коморских островов – островного государства в Индийском океане.

В данное время пограничники устанавливают, как иностранцы попали в Украину.

Иностранца на лодке задержали на границе Украины

За попытку незаконного пересечения госграницы Украины в составе группы, им угрожает штраф от 200 до 500 необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения.

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Польша, Пограничники, Нелегалы, Граница.
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