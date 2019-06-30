На Донетчине полиция раскрыла сеть фальшивых "реабилитационных центров"

Новости Украины: В Мариуполе разоблачили сеть "реабилитационных центров" с пленными.

Правоохранители в Мариуполе (Донецкая обл.) разоблачили сеть фальшивых "реабилитационных центров", где насильно удерживали людей с наркотической и алкогольной зависимостью, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что группа из шести мужчин в возрасте от 40 до 50 лет организовала на территории г.Мариуполя так называемые "реабилитационные центры", в которых с помощью объявлений привлекала людей, оказавшихся в трудном материальном положении, с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства, которые поступали в центр от заказчиков работ, так называемым пациентам центра в качестве заработной платы не выплачивались, а распределялись между членами преступной группировки. Кроме того, люди проживали в ужасных условиях и по 10 человек в одной комнате и не имели удовлетворительного питания.

"В результате обысков в помещениях, где жили "работники", обнаружено и изъято полиграфическую продукцию, черновые записи и деньги, добытые преступным путем", - отметили в прокуратуре.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства уголовного правонарушения и круга лиц, причастных к нему. Проводится ряд обысков на территории Мариуполя и в других областях страны.

Решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст.208 УПК Украины и объявления им о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.