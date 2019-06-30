Последовательные пожары уничтожили пшеницу на полях Николаевщины

Новости Украины: Спасатели в Николаевской области ликвидировали пожар на двух полях с пшеницей.

В Николаевской области вечером в субботу произошел пожар сразу на двух полях с пшеницей на корню с разницей в полчаса, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"29 июня в 16:42 вблизи с. Таборовка Вознесенского района на поле ООО "Дружба" (общая площадь 59 га) возник пожар пшеницы на корню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар ликвидировали в 17:45 на площади 23 га.

Второй пожар произошел в течение получаса после первого.

"29 июня в 17:11 вблизи с. Пески Баштанского района на поле ООО "Головченко" (общая площадь 40 га) возник пожар пшеницы на корню", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 18:30 спасатели ликвидировали возгорание на площади 14 га.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 20 человек и 8 единиц техники, из них от ГСЧС 14 человек и 3 единицы техники.