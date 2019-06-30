Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Кучма ожидает от ОБСЕ подтверждения разведения сил у Станицы Луганской
Последовательные пожары уничтожили пшеницу на полях Николаевщины
Последовательные пожары уничтожили пшеницу на полях Николаевщины
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила

В территориальных громадах Украины сегодня выборы

В территориальных громадах Украины сегодня выборы
09:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Первые 66 объединенные территориальные громады Украины сегодня выберут себе менеджеров и управленцев.

В Украине в воскресенье, 30 июня, проходят выборы в 66 объединенных территориальных громадах (ОТГ), сообщила пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

"Парламентские предвыборные гонки – конечно, важно, но сегодня - главные выборы - выборы в ОТГ! Сегодня рождаются еще 66 общин с новыми полномочиями и возможностями", - написал Зубко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, жители тергромад изберут "менеджеров и управленцев, с которыми вместе будут строить свое будущее – успешное и европейское".

Также Зубко отметил, что первые выборы депутатов и мэров местных советов в ОТО пройдут в 19 областях Украины. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской области.

ЦИК назначила первые местные выборы на 30 июня

Он отметил, что в воскресенье также пройдут дополнительные выборы депутатов 30 местных советов (14 сельских, 16 поселковых), которые присоединяются к ОТГ. В частности, в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Геннадий Зубко, Минрегионразвития, ОТГ, Выборы в ОТГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
03 Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
04 Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
05 В СБУ объяснили причину визита к освобожденному накануне заложнику Великому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
В территориальных громадах Украины сегодня выборы
У кандидата от &quot;Слуги народа&quot; нашли двойное гражданство
У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Сегодня, 30 июня, в Украине празднуют День молодежи
Сегодня, 30 июня, в Украине празднуют День молодежи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь