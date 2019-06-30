Оккупанты 15 раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенной артиллерии

Новости Украины: Враг за минувшие сутки бил по украинским позициям из запрещенной артиллерии, двое военных ВСУ получили ранения.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 31 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранение и еще один – боевую травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гранитного - из минометов калибра 120 мм. трижды рядом с Опытно - из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем, неподалеку Песков - из гранатометов различных систем, дважды в районе н.п. Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, окраину Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета, дважды неподалеку Верхнеторецка - из минометов калибра 82 мм, дважды рядом с Красногоровкой - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, рядом с Каменкой –из миномета калибра 120 мм, неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета, окраину Широкино – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, район н.п. Лебединское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз. В частности, дважды возле Луганского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, четыре раза окраину Майорска - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Зайцево - из минометов калибра 82 мм, район н.п. Железное – из противотанкового ракетного комплекса.

По данным украинской разведки 29 июня два боевика уничтожены и один ранен.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм", - отметили в штабе.

При этом, подчеркнули в пресс-центре, украинские военнослужащие надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.