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Бывший глава ЦРУ о войне на Донбассе: Это не замороженный конфликт
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Бывший глава ЦРУ о войне на Донбассе: Это не замороженный конфликт

Бывший глава ЦРУ о войне на Донбассе: Это не замороженный конфликт
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Экс-глава ЦРУ напомнил, что война на Донбассе - не замороженный, а горячий конфликт.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус констатирует, что агрессия России на Донбассе - это настоящий горячий, а не замороженный конфликт.

Об этом американский генерал заявил в интервью "Новому времени"

"Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами - ежедневная рутина", - подчеркнул Петреус.

По его словам, Россия старается сохранять конфликт на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее.

Комментируя вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить украинской армии, чтобы на равных противостоять российской агрессии, Петреус отметил "достаточно хорошую" обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии. При этом, по его словам, имело бы смысл "усилить защиту и методы сдерживания".

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Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, в эпоху президентства Барака Обамы, а до этого командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

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Россия, Донбасс, ЦРУ, Дэвид Петреус.
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