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День в ООС: 8 нарушений режима "тишины", военнослужащие ВСУ не пострадали

День в ООС: 8 нарушений режима "тишины", военнослужащие ВСУ не пострадали
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На Донбассе в Воскресенье боевики НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

На Донбассе с начала воскресенья боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовская - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП; неподалеку Лебединского, по направлению Ужовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом Широкино, по направлению Саханка - с автоматических гранатометов; неподалеку Опытного, по направлению Спартака - из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; окраину населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского - со станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

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Обстрелам также подверглись населенные пункты Луганское и Новолуганское.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подытожили в штабе ООС.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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