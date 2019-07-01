В Днепропетровской области прогремел взрыв: пострадали дети

Новости Украины: Неизвестный предмет взорвался на детской площадке.

В Днепропетровской области во время игры на площадке с неизвестным предметом прогремел взрыв, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"Происшествие произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в с. Пашена Балка Днепровского района. Предварительно, в результате взрыва ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, на месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники. Медики оказывают помощь пострадавшим детям.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).