В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и девяти обьектов

В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и девяти объектов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Так, в полицию сегодня около 14:00 поступили сообщения о заминировании аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах Одессы.
Чуть позже, в 14:15, полиция получила сообщение о заминировании еще пяти объектов в городе Одессе.
На местах работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и ГСЧС.
Напомним, в Украине хотят конфисковывать имущество за фейковые минирования.