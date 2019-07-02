В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и девяти обьектов

Новости Украины: В Одессе "заминировали" ряд зданий и аэропорт.

В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и девяти объектов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Так, в полицию сегодня около 14:00 поступили сообщения о заминировании аэропорта и еще четырех зданий в Приморском и Киевском районах Одессы.

Чуть позже, в 14:15, полиция получила сообщение о заминировании еще пяти объектов в городе Одессе.

На местах работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и ГСЧС.

Напомним, в Украине хотят конфисковывать имущество за фейковые минирования.