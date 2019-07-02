В Крыму задержали крымского татарина за "экстремизм"

Новости Украины: В оккупированном Россией Крыму, в Судаке, якобы за распространение экстремистских материалов задержали крымского татарина Сейяра Эмирову.

"В Судаке задержали крымского татарина Эмирову Сейяра Абдурашидовича 06.03.1993 г.р. по статье 20.29 КоАП. По данным общественного защитника Каралиева Сейтосмана, он задержан за публикации в социальных сетях. Подробности задержания выясняются", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".

Журналистка Александра Ефименко информирует в Facebook, что вчера домой к Эмирову приходили сотрудники полиции, однако он отказался проехать с ними, сославшись на отсутствие постановления. Сегодня его задержали возле дома его родителей. По словам его общественного защитника Каралиева, Сейяра задержали за пост в социальной сети ВКонтакте, датированный 2013 годом.

"На данный момент Сейяр находится в здании МВД, защитника туда не допускают, с материалами дела он еще не ознакомился. Суд будет, скорее всего, сегодня", - написала Ефименко.