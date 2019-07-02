В Крыму задержали крымского татарина за "экстремизм"

"В Судаке задержали крымского татарина Эмирову Сейяра Абдурашидовича 06.03.1993 г.р. по статье 20.29 КоАП. По данным общественного защитника Каралиева Сейтосмана, он задержан за публикации в социальных сетях. Подробности задержания выясняются", - говорится в сообщении "Крымской солидарности".
Журналистка Александра Ефименко информирует в Facebook, что вчера домой к Эмирову приходили сотрудники полиции, однако он отказался проехать с ними, сославшись на отсутствие постановления. Сегодня его задержали возле дома его родителей. По словам его общественного защитника Каралиева, Сейяра задержали за пост в социальной сети ВКонтакте, датированный 2013 годом.
"На данный момент Сейяр находится в здании МВД, защитника туда не допускают, с материалами дела он еще не ознакомился. Суд будет, скорее всего, сегодня", - написала Ефименко.