Неадекватный львовянин стрелял в маршрутке

Новости Украины: Во Львове во время проезда в маршрутке стрелял молодой парень.

Во Львове полиция начала расследование по факту стрельбы в маршрутке, которую открыл 19-летний местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 2 июля около 22.00 в полицию поступила информация о том, что в салоне маршрутного такси пассажиры задержали юношу, который имеет оружие и выстрелил в салоне.

«Как сообщили пассажиры маршрутки, молодой человек зашел в салон и вел себя неадекватно. На замечание относительно своего поведения - он достал пистолет и выстрелил. Транспортное средство остановили, пассажиры задержали юношу и вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 19-летний житель Львова. Правоохранители изъяли с места происшествия оружие, предварительно - это стартовый пистолет. Злоумышленника забрала скорая помощь. Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Назначена экспертиза оружия, а также экспертиза по состоянию, в котором находился юноша.

Как уточнили в патрульной полиции Львовской области, инцидент произошел во время движения автобуса на ул. Владимира Великого, правоохранителей вызвал водитель маршрутки.

«Парень, которого инспектора обнаружили на месте происшествия, вел себя неадекватно. Его задержали. Рядом лежал предмет, похожий на пистолет. При поверхностной проверке у нарушителя изъяли магазин и патрон. Полицейские опросили свидетелей и вызвали на место следственно-оперативную группу Франковского отдела полиции. Неожиданно у 19-летнего юноши начались судороги, поэтому на место вызвали «скорую». В медучреждении врачи сообщили патрульным, что парень симулирует. Львовянина доставили в участок и вызвали туда мать», - сообщили в патрульной полиции.

Как отметил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на странице в Facebook ОО «Варта-1», которое сотрудничает с правоохранительными органами, парень стрелял в салоне маршрутки №16, вблизи гипермаркета «Ашан».

«Подозреваемый – в «скорой», связан. У него - признаки наркотического опьянения (кричит, неадекватное поведение)», - рассказал Зинкевич.

По информации корреспондента, маршрут №16 курсирует из густонаселенного Сиховского района города до железнодорожного вокзала. Пассажиры, которые в момент происшествия ехали в маршрутке, сообщают в соцсетях, что в салоне во время инцидента находилось много людей, а злоумышленник вел себя неадекватно и имел признаки наркотического опьянения. До прибытия полиции его «успокоили» пассажиры-мужчины.