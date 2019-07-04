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Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в кукурузном поле

Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в кукурузном поле
18:03 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Столичная полиция расследует факт смерти гардеробщицы Верховной Рады, которая ранее была объявлена в розыск.

Работницу гардероба Верховной Рады нашли мертвой в Киевской области.

О факте смерти женщины "Украинской правде" сообщили в полиции Киевской области

"3 июля в Макаровском районе нашли женщину, которая предварительно считалась без вести пропавшей. На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле", - рассказал спикер полиции Киевщины Николай Жукович.

В полиции не назвали фамилию женщины, однако по данным УП, это 66-летняя Антона Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады.

Согласно информации в паблик Киев Оперативный она исчезла 29 июня.

Жукович сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса ( "Умышленное убийство").

По его словам, о причине смерти можно будет говорить после заключения экспертов.

"Видимых признаков насильственных действий не было, но на шее есть борозда, будто ее душили. Однако от чего наступила смерть, станет известно, когда заключение даст судебно-медицинская экспертиза", - сказал представитель полиции Киевщины.

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Верховная Рада, Киев, Полиция, Убийство, Нацполиция, Антона Шпир.
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