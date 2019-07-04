Скачать
Четверг, 04.07.2019
Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
Суд обязал ЦИК провести пережеребьевку партий: уже напечатано 5 млн бюллетеней
Климкин назвал вмешательством в выборы созыв Россией Совбеза ООН
Климкин назвал вмешательством в выборы созыв Россией Совбеза ООН
Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
Динамо - Ботошани: видео трансляция матча
Миранда Керр о своей семейной жизни: "Наслаждаемся простыми вещами"
Миранда Керр о своей семейной жизни: "Наслаждаемся простыми вещами"

Работник ОПК "сливал" России военную информацию

Работник ОПК "сливал" России военную информацию
19:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арестован работник предприятия ОПК, передававший разведке РФ информацию военного характера.

Украинские правоохранители задержали, а суд в Киеве арестовал работника одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, подозреваемого в совершении госизмены в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины в форме предоставления представителям иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, сообщает Генпрокуратура.

"Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что в дальнейшем указанный гражданин Украины, во исполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники ВСУ, которая поступала на ремонт на государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера, что, в свою очередь, может нанести ущерб госбезопасности и обороноспособности Украины.

"3 июля 2019 года при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяты флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в г.Воронеже РФ", - информируют в ведомстве.

В тот же день указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"4 июля следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7млн грн", - сообщили в Генпрокуратуре и добавили, что в уголовном производстве продолжается проведение первоочередных следственных и иных процессуальных действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ГПУ, Генпрокуратура, Шпион, ОПК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
02 Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
03 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
05 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В новую Раду согласно опросам проходят 5 политических сил
В новую Раду согласно опросам проходят 5 политических сил
США отмечают День независимости - уже 243-й по счету
США отмечают День независимости - уже 243-й по счету
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Премию Максима Рыльского вручили за перевод романа Киплинга
Премию Максима Рыльского вручили за перевод романа Киплинга
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь