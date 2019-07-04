Львов по уникальному алгоритму первым в мире подсчитал уличных котов

Новости Украины: Львовский горсовет при поддержке волонтеров провел первый в мире подсчет уличных котов.

Во Львове подсчитали уличных котов - выяснилось, что в городе проживает 5992 таких животных.

Для подсчета использовали уникальный алгоритм, утверждают в пресс-службе Львовского горсовета.

"В течение 26-30 июня в Львове состоялся первый в мире подсчет бездомных кошек по уникальному алгоритму, разработанному в сотрудничестве с опекунами котов, на базе платформы Animal-ID.info. Благодаря активному участию опекунов и волонтеров удалось выяснить, что на территории города живет 5992 уличных котов", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, следующим шагом должна стать разработка городской программы, целью которой будет безопасное сосуществование животных и людей, а также регулирования количества котов на улице гуманным путем.

По словам директора ЛКП «Лев» Оксаны Кошак, предприятие ежегодно проводит колоссальную работу по вакцинации, лечению и стерилизации кошек, живущих на улице. Подсчет помогает понять, достаточной ли является эта работа, как планировать ее в дальнейшем, нужно привлекать партнеров к этому процессу.

"Благодаря подсчету, мы поняли, что к работе с бездомными котами надо включать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального пристройству животных в семьи», — отметила Кошак.

Она также заметила, что коты во Львове сосредоточены в спальных районах, где их подкармливают. "Жители чрезвычайно гуманны: миски с водой, лотки для кормления, коты подходили близко, а следовательно не боятся людей. Это свидетельствует, что Львов — гуманный город!» — добавила Кошак.

Соучредитель Animal-ID.info Виктор Копач рассказал, что к подсчету присоединились 74 волонтера, которые работали в секторах по городу. Подсчет длился 75 часов.

Копач проинформировал, что стерилизованных животных среди "бездомных" — почти 6%. Кроме того, около 5% котов, возможно, имеют владельцев, но отпущенные на самовыгул. Он отметил, что 13% от всего количества подсчитанных животных - котята, а следовательно, популяция будет расти, если этим вопросом не заниматься системно.

Олеся Лещинская, директор Four Paws Ukraine, отметила, что опыт Львова в подсчете животных является очень ценным и будет применен в Румынии и Болгарии.