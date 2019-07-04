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ОБСЕ затрудняется верифицировать разведение сил у Станицы Луганской

ОБСЕ затрудняется верифицировать разведение сил у Станицы Луганской
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил возле Станицы Луганской.

У украинских военных есть информация, что боевики отошли с позиций возле Станицы Луганской. Однако есть оговорка, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые можно занять в течение часа и снова продолжить обстрелы.

Об этом в эфире Громадского заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями", - сказал Бондарь.

Он также отметил, что украинские военные имеют информацию, что боевики отошли из позиций.

"Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - объяснил генерал-майор.

Однако, по его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

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ОБСЕ, Донбасс, Станица-Луганская, СММ ОБСЕ, ООС.
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