В Черкассах торжественно отметили День Национальной полиции

Новости Украины: Сегодня, 4 июля, в Украине празднуют День Национальной полиции.

В Черкассах сегодня торжественно отметили День Национальной полиции Украины. Черкасские полицейский решили провести профессиональный праздник в компании детей.

Компанию стражам порядка на празднике составили юные футболисты СДЮШОР "Чайки" и еще несколько десятков детей города.

Изначально генерал полиции Валерий Лютый со словами благодарности обратился к черкасским правоохранителям. Также Валерий наградил полицейских орденами благодарности, нагрудные знаки и ценные подарки В частности 10 стражам порядка были присвоены специальные звания .

Остальные праздничные мероприятия происходили на центральной площади города. Полицейские подготовили для юных гостей разные праздничные локации, воздушные шарики и разные угощения.

Также специально обученные люди и служебный пес показали свои умения в нахождении и обезвреживании взрывчаток, мин и бомб, что стало настоящим интересным уроком для окружающих. Детям во всей красе показали азы работы полицейских, взрывотехников, кинологической службы.

Некоторым удалось почувствовать себя настоящими урядниками: бронежилеты, рукава, фуражки - все это прочувствовали на себе, возможно, будущее поколения страж порядка.

После празднования в центре города все желающие имели возможность поехать в святая-святых - полицейский участок, где в живую ознакомились с принципами работы Национальной полиции. Гостям показали комнату приема звонков и даже приняли несколько вызовов, а потом все желающие имели возможность посмотреть "смотровую" комнату, где вся область "как на ладони".

И полицейские, и все гости праздника получили хорошее настроение и море позитивных эмоций.

Поздравляем всех полицейских с их профессиональным праздником.