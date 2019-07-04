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В Черкассах торжественно отметили День Национальной полиции

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В Черкассах торжественно отметили День Национальной полиции
23:59 Чт, 4 Июль 2019 Телеграф Фото: Нац. полиция

Новости Украины: Сегодня, 4 июля, в Украине празднуют День Национальной полиции.

В Черкассах сегодня торжественно отметили День Национальной полиции Украины. Черкасские полицейский решили провести профессиональный праздник в компании детей. 

Компанию стражам порядка на празднике составили юные футболисты СДЮШОР "Чайки" и еще несколько десятков детей города.

Изначально генерал полиции Валерий Лютый со словами благодарности обратился к черкасским правоохранителям. Также Валерий наградил полицейских орденами благодарности, нагрудные знаки и ценные подарки В частности 10 стражам порядка были присвоены специальные звания .

Остальные праздничные мероприятия происходили на центральной площади города. Полицейские подготовили для юных гостей разные праздничные локации, воздушные шарики и разные угощения.

Также специально обученные люди и служебный пес показали свои умения в нахождении и обезвреживании взрывчаток, мин и бомб, что стало настоящим интересным уроком для окружающих. Детям во всей красе показали азы работы полицейских, взрывотехников, кинологической службы.

Некоторым удалось почувствовать себя настоящими урядниками: бронежилеты, рукава, фуражки - все это прочувствовали на себе, возможно, будущее поколения страж порядка.

После празднования в центре города все желающие имели возможность поехать в святая-святых -  полицейский участок, где в живую ознакомились с принципами работы Национальной полиции. Гостям показали комнату приема звонков и даже приняли несколько вызовов, а потом все желающие имели возможность посмотреть "смотровую" комнату, где вся область "как на ладони".

И полицейские, и все гости праздника получили хорошее настроение и море позитивных эмоций.

Поздравляем всех полицейских с их профессиональным праздником.

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Полиция, Национальная полиция Украины, НПУ, Нац полиция.
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