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В Житомире приняли присягу народу полицейские из 10 областей (Видео)

В Житомире приняли присягу народу полицейские из 10 областей (Видео)
06:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: zt.npu.gov.ua

Новости Украины: В Житомире на верность украинскому народу присягнули полицейские из 10 областей Украины.

В Житомире в День Национальной полиции Украины приняли присягу более 80 полицейских из 10 областей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«На верность украинскому народу присягнул 81 полицейский из 10 областей Украины. Все они проходят обучение в Житомирском учебном центре подготовки полицейских. Ряды полицейских Житомирщины пополнятся 30 молодыми коллегами », - говорится в сообщении.

Отмечается, что все они являются слушателями Житомирского учебного центра подготовки полицейских.

Будущие кинологи, инспекторы и дежурные секторов реагирования патрульной полиции произнесли слова присяги на верность украинскому народу.

На верное служение правоохранителей благословил священник Свято-Михайловского собора Житомира.

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Житомир, Полиция, Присяга, Национальная полиция, Нацполиция.
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