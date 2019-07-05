Во Львове откроют первую ИТ-школу

Новости Украины: Скоро во Львове начнет работу первая в городе ИТ-школа.

Во Львове с 1 сентября 2019 года заработает первая ИТ-школа для учащихся 5-11 классов, где кроме обязательных дисциплин ученики будут осваивать программирование, вебдизайн и прочее.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Во Львове появится первая ИТ-школа Львова для учащихся 5-11 классов. Заведение будет отличаться от других общеобразовательных школ, прежде всего, своими подходами к обучению, внедрением международного опыта, акцентом на ИТ-предметы и иностранные языки. Школьники будут изучать все предметы , предусмотренные Министерством образования как обязательные, а также специализированные ИТ-дисциплины. Школа уже получила соответствующую лицензию ", - говорится в сообщении.

В школе будут изучать два иностранных языка (обязательные английский и испанский или немецкий - на выбор) и ИТ-дисциплины (программирование, дизайн, сети, создание игр, сайтов, разработка мобильных приложений). У школьников будут электронные дневники и планшеты вместо учебников. Домашнее задание дети будут выполнять в школе. Классы - до 16 учеников, будут работать секции, клубы и сообщества для развития.