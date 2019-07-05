Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ООС: два раза вблизи Опытного - из минометов калибра 82-мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Березового - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия; окраину Песок - из миномета калибра 82-мм и противотанкового гранатомета; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза окраину Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; околицу Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета; окраину Широкино - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 14 раз: вблизи Новгородского - из миномета калибра 120; дважды окраины Крымского - из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм; два раза окраину Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов; трижды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Попасной - из минометов калибра 120 и 82-мм; окраину Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза окраину Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов; околицу Хутора Вольного - из снайперской винтовки; вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных систем.
По данным украинской разведки 4 июля двое боевиков уничтожено и один ранен.
"С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела украинских позиций: вблизи Водяного - из стрелкового оружия; окраину Богдановки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе Николаевки - из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны два раза: недалеко от Крымского - из минометов калибра 82-мм; вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.