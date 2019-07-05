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Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный

Сутки в ООС: 30 нарушений "тишины", погиб украинский военный
08:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, трое солдат получили ранения, еще трое были травмированы.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ООС: два раза вблизи Опытного - из минометов калибра 82-мм, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Березового - из автоматических гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия; окраину Песок - из миномета калибра 82-мм и противотанкового гранатомета; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза окраину Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; околицу Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета; окраину Широкино - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 14 раз: вблизи Новгородского - из миномета калибра 120; дважды окраины Крымского - из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм; два раза окраину Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и противотанковых гранатометов; трижды возле Луганского - из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Попасной - из минометов калибра 120 и 82-мм; окраину Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза окраину Новолуганского - из минометов калибра 82-мм и автоматических гранатометов; околицу Хутора Вольного - из снайперской винтовки; вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82-мм и гранатометов различных систем.

По данным украинской разведки 4 июля двое боевиков уничтожено и один ранен.

"С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела украинских позиций: вблизи Водяного - из стрелкового оружия; окраину Богдановки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; в районе Николаевки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны два раза: недалеко от Крымского - из минометов калибра 82-мм; вблизи Новотошковского - из противотанкового ракетного комплекса и противотанкового гранатомета.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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