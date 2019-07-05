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Морпехи в рамках Sea Breeze-2019 провели учебные стрельбы

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Морпехи в рамках Sea Breeze-2019 провели учебные стрельбы
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины: Возле Одессы уже несколько дней проходят учения Sea Breeze-2019 с участием сил НАТО и США.

На учениях Sea Breeze-2019 в районе Одессы продолжаются совместные занятия подразделений многонациональных сил. В частности, 5 июля морпехи ВМС выполняли практические стрельбы сводных тактических групп.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Сегодня морские пехотинцы ВМС ВС Украины и их американские коллеги выполняли практические упражнения по стрельбе сводных тактических групп. Согласно плану занятий, в составе подразделений действовали не только стрелки, пулеметчики, гранатометчики, минометные расчеты, но и экипажи боевых машин пехоты. Утренний ливень не помешал участникам занятий успешно уничтожать условного противника", - отметили в ВМС Украины.

Высокое боевое мастерство продемонстрировали, в частности, морские пехотинцы отдельного батальона морской пехоты, которым командует опытный командир Вадим Сухаревский.

Практически с первых выстрелов на огневых рубежах украинские военнослужащие показали высокие результаты выполнения нормативов по стрельбе из штатного вооружения. Такой уровень мастерства объяснили просто: длительное время личный состав батальона, которым командует майор Сухаревский, выполняет боевые задачи в районе проведения операции Объединенных Сил. Знания и опыт каждого солдата и сержанта приобретенные непосредственно в боях, поскольку цена ошибки там - жизнь.

Морские пехотинцы показали совершенное владение всеми видами стрелкового оружия: прицельно вели огонь из пулеметов и гранатометов.

Также в рамках учений были задействованы 27 военных кораблей: 9 от ВМС Украины, от США - один эсминец Карни, от Великобритании - эсминец Дункан, от Грузии - патрульный катер типа Айленд "Очамчирэ", от Канады - фрегат "Торонто", от Румынии - фрегат "Р.Фердинанд", корвет "Себастьян", корвет "Ластунул", от Турции - фрегат "Тургутрейс", от Болгарии - корвет "Бодри".

Операционной зоной проведения учений является юго-западная часть Черного моря. Основные задачи: отработка операций по стандартам НАТО, направленные на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе с концентрацией усилий на компонентах противокатерной обороны, противоминных действий, морской операции по перехвату подозрительного судна.

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Одесса, Учения, ВСУ, Sea Breeze-2019.
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