Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Лукаш: Члены ЦИК должны ответить за перепечатку бюллетеней
Лукаш: Члены ЦИК должны ответить за перепечатку бюллетеней
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

ГБР расследует хулиганские действия надепа во время сессии поселкового совета

ГБР расследует хулиганские действия надепа во время сессии поселкового совета
23:31 Пт, 5 Июль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины: В Черниговской области ГБР открыло дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту нападения народного депутата Максима Микитася (группы "Воля народа") на председателя поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области Сергея Пинчука.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", - сказано в сообщении на сайте ГБР в пятницу.

Уголовное производство открыто по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

ГБР не называет фамилии парламентария, фигурирующего в производстве. Однако как сообщает UA:Чернигов, ранее в Любече произошла стычка между нардепом и кандидатом по округу №206 Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

По информации СМИ, поначалу между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, в ходе которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Затем между мужчинами началась потасовка, в ходе которой Микитась разбил об стену мобильный телефон Пинчука.

Сергей Пинчук рассказал UA Чернигов, что вызвал "скорую помощь".

В свою очередь Микитась отрицает избиение им главы поселкового совета, но подтверждает факт словесной перепалки между ними.

"Люди, не верьте слухам! Обматерил ли я главу Любечской ОТГ Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие крестьяне говорят, что стоило бы", - написал Микитась на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что громада ОТГ выступает за процедуру отзыва главы по причине ненадлежащего выполнения им должностных обязанностей, и не исключил очередных провокаций со стороны Пинчука.

Также, по словам Микитася, Пинчук не разрешает журналистам и местным жителям присутствовать на заседаниях депутатов поселкового совета, угрожая им, не отдает распоряжение местным коммунальным службам для предоставления отопления в школы и выписывает себе премии.

"Может ли это возмутить? Однозначно! И у людей уже обрывается терпение. Мои эмоции может и излишни, но негодяям я всегда говорю то, что он них думаю в лицо… Будем добиваться справедливости вместе с людьми!", - резюмировал парламентарий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черниговщина, Любеч, ГБР, Максим Микитась, Сергей Пинчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер минимально обыграл Копенгаген в контрольном матче
02 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Динамо - Ваккер: видео трансляция матча
04 Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
05 "Чувствую себя защищенной": Гайтана показала своего мужа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Рябошапка: ВАКС обрел помещение для работы
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Семьи после ссоры детей на площадке устроили стрельбу
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь