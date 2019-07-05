ГБР расследует хулиганские действия надепа во время сессии поселкового совета

Новости Украины: В Черниговской области ГБР открыло дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту нападения народного депутата Максима Микитася (группы "Воля народа") на председателя поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области Сергея Пинчука.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", - сказано в сообщении на сайте ГБР в пятницу.

Уголовное производство открыто по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

ГБР не называет фамилии парламентария, фигурирующего в производстве. Однако как сообщает UA:Чернигов, ранее в Любече произошла стычка между нардепом и кандидатом по округу №206 Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

По информации СМИ, поначалу между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, в ходе которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Затем между мужчинами началась потасовка, в ходе которой Микитась разбил об стену мобильный телефон Пинчука.

Сергей Пинчук рассказал UA Чернигов, что вызвал "скорую помощь".

В свою очередь Микитась отрицает избиение им главы поселкового совета, но подтверждает факт словесной перепалки между ними.

"Люди, не верьте слухам! Обматерил ли я главу Любечской ОТГ Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие крестьяне говорят, что стоило бы", - написал Микитась на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что громада ОТГ выступает за процедуру отзыва главы по причине ненадлежащего выполнения им должностных обязанностей, и не исключил очередных провокаций со стороны Пинчука.

Также, по словам Микитася, Пинчук не разрешает журналистам и местным жителям присутствовать на заседаниях депутатов поселкового совета, угрожая им, не отдает распоряжение местным коммунальным службам для предоставления отопления в школы и выписывает себе премии.

"Может ли это возмутить? Однозначно! И у людей уже обрывается терпение. Мои эмоции может и излишни, но негодяям я всегда говорю то, что он них думаю в лицо… Будем добиваться справедливости вместе с людьми!", - резюмировал парламентарий.