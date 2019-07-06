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Указом Зеленского назначен новый глава Львовской ОГА

Указом Зеленского назначен новый глава Львовской ОГА
11:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Адвокат Маркиян Мальский возглавил Львовскую областную администрацию, сменив на этой должности Ростислава Замлынского.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - говорится в указе №490/2019 от 5 июля.

Другим указом Зеленский уволил от временного исполнения обязанностей главы Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский, в том числе Мальского – на пост главы Львовской ОГА.

Зеленский предложил львовянам выбрать будущего главу ОГА

Маркиян Маркиянович Мальский – партнер, руководитель Западноукраинского филиала юридической фирмы "Arzinger". Адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практик арбитража (с 2010 года), разрешения споров и сельского хозяйства.

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Львов, Указ, Львовская ОГА, Владимир Зеленский, Маркиян Мальский.
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