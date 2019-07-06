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Зеленский во Львове пообещал расследование "мусорной блокады"

Зеленский во Львове пообещал расследование "мусорной блокады"
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский пообещал Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" Львова.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал Львовскому городскому голове Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города.

Об этом президент заявил сегодня во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского в ответ на призыв Садового провести реальное расследование по факту поджога Грибовичского полигона бытовых отходов и последующей "мусорной блокады" Львова.

"Поэтому мы и привезли председателя Службы безопасности Украины. Мы хотим услышать конкретные фамилии людей, исполнителей, исполнительной власти, местных властей, которые способствовали этому давлению. Если можно услышать ответы на эти вопросы, то мы займемся этими людьми", - сказал президент.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что заявлений Садового о давлении со стороны бывшего главы государства Петра Порошенко достаточно для открытия уголовного производства.

"Все заявления, которые озвучил господин Садовый, можно считать заявлением о преступлении, - это экологическая безопасность государства, это безопасность целого города. Такое заявление о преступлении нужно внести в Единый государственный реестр, и, я думаю, что Служба безопасности обязана эффективно расследовать, кто давал команду, кому давали команду, как исполняли, как блокировали, какие подразделения были задействованы. Соответствующих должностных лиц, если это имело место нарушение трудовой дисциплины, на основании этих данных уволить, а кто непосредственно незаконные указания исполнял, их надо привлечь к ответственности", - сказал Богдан.

В то же время Садовый заявил, что в случае открытия уголовного производства, он и городской совет предоставят правоохранителям все необходимые документы.

Справка. Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовичская свалка) - единственное легальное место приема мусора из Львова и близлежащих сел. Действовала с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи возле Львова. Площадь свалки составляет более 38 га. Свалку обслуживает ЛКП "Збыранка".

28 мая 2016 года на полигоне вспыхнул масштабный пожар. Тушение пожара продолжалось в течение двух дней, а 30 мая, когда спасатели практически ликвидировали возгорание, на полигоне произошел оползень мусора. В результате под завалами оказались трое работников ГСЧС, тела которых нашли без признаков жизни только на следующий день. Среди оказавшихся под завалом мусора, вероятно, был и эколог коммунального предприятия "Збыранка". Его тело не нашли до сих пор.

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В 2017 году, через год после трагедии, Грибовичскую свалку закрыли для эксплуатации.

Также почти год длилась так называемая "мусорная блокада" Львова, во время которой другие полигоны не принимали мусор из города.

Садовый, который также является председателем партии "Объединение "Самопомич", обвинил в блокаде тогдашнего президента Порошенко, который якобы таким образом пытался оказывать давление на народных депутатов из фракции "Самопомич".

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СБУ, Львов, Андрей Садовый, Мусор, Владимир Зеленский.
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