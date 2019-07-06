Мужчина в Нежине оборудовал теплицу для элитной конопли

Новости Украины: На Черниговщине возбуждено дело в отношении мужчины, который выращивал коноплю в теплицах с системой полива.

В Нежине Черниговской области полиция обнаружила теплицы, которых выращивалась конопля элитных сортов.

Об этом сообщает Нежинский отдел полиции.

Согласно информации, в конце этой недели полицейские провели обыски в домовладении местного жителя, который, по имеющейся информации, выращивал наркосодержащие растения.

Полицейские обнаружили, что конопля выращивалась в специально для этого оборудованных теплицах, которые даже имели собственную систему полива. Правоохранители насчитали 114 отборных зеленых растений конопли, которые могли стать сырьем для изготовления наркотических средств.

Кроме этого, во время обыска у мужчины нашли устройства для курения каннабиса.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.