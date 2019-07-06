Киевлянин при свидетелях спрыгнул с "Моста влюбленных"

Новости Украины: Мужчина спрыгнул со столичного Моста влюбленных и мгновенно умер на месте.

В Киеве мужчина 1954 года рождения спрыгнул с Паркового моста, или "Моста влюбленных", в результате чего погиб на месте происшествия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"По информации свидетелей, мужчина бросился с моста и погиб на месте. Информация о происшествии поступила около 7:00 утра", - отметили в ведомстве.

По информации полиции, личность мужчины установлена - это местный житель 1954 года рождения. Причины, побудившие его на такой поступок, пока не известны и устанавливаются следствием. Ни записки, ни других сообщений самоубийца на месте происшествия не оставил.