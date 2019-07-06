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Замглавы ОПУ: Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет

Замглавы ОПУ: Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Замглавы ОП заявил, что Украина из-за контрабанды превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет в Европу.

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук подчеркивает, что из-за контрабанды страна превратилась в "мировой хаб" по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы.

"Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ – через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий (Донбасса – Ред.) через Украину, как такую "дикую землю", в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область – не последняя в этом списке", - сказал он на совещании по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.

Гончарук отметил, что всем хорошо известна "бизнес-модель", когда человек выезжает за границу, "облепленный" сигаретами, а назад возвращается с продукцией, иногда даже брендовой, которая оформляется как ширпотреб.

"По нашему мнению, основная масса проблемы контрабанды заключается просто в мошенничестве, когда человек записывает что-то одно, а ввозит другое. По нашим оценкам, около 40% всех проблем, которые у нас есть от контрабанды, это как раз эти подделки, обманы", - указал он.

Гончарук пояснил, что еще 25% контрабанды – это так называемая "зелёнка". "Через реки, туннели, через границу. Эти вещи остановить намного сложнее, но мы представим свое видение", - добавил он.

Замглавы ОП продолжил, что еще приблизительно 20% контрабанды – это "пиджаки" и "пустой транспорт, когда ты едешь якобы порожняком, а на самом деле у тебя там всё есть". "Пиджаки" - это когда организовывают людей, чтобы они массово ездили за границу и завозили то количество товаров, которые каждый имеет право завозить", - рассказал он, разъяснив этот термин для граждан по просьбе президента Зеленского.

Гончарук отметил, что каждая область "специализируется на своем" в вопросах контрабанды - "кто-то на запчастях, кто-то – на сигаретах, где-то валят лес".

Так же он подчеркнул, что ничего "наверх больше заносить не надо", и кардинально улучшить работу соответствующих органов.

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах всё хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он на совещании руководителей региональных таможен с участием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.

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Президент Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, провозить надо, но нам не надо заносить. Нет, провозить не надо".

Гончарук отметил, что на недавней большой встрече с бизнесом в Киеве бизнесмены говорили, что контрабанда растет. "Заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи и всё контрабанда. А берёшь официальные документы у таможенников, пограничников, и все хорошо, и с каждым днем все более "эффективно" работают наши государственные органы", - указал он.

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Контрабанда, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, ОПУ.
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