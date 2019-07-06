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Sea Breeze-2019: ио главы Одесской ОГА провела встречу с делегацией НАТО

Sea Breeze-2019: ио главы Одесской ОГА провела встречу с делегацией НАТО
18:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Одесская ОГА

Новости Украины: И.о. председателя Одесской ОГА встретилась с делегацией НАТО.

В рамках международного военно-морских учений Sea Breeze-2019 и.о. председателя Одесской ОГА Светлана Шаталова провела встречу с делегацией НАТО, возглавляемой командиром 2-й постоянной военно-морской группы НАТО Жози Курц.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

"Нам известно, что в учениях Sea Breeze-2019 принимают участие около 30 кораблей, столько же летательных аппаратов и более 900 военных из разных стран. Бесспорно, проведение учений является важным событием для всего юга Украины. Очень надеюсь, что наш Одесский регион произвел на вас хорошее эмоциональное впечатление", - отметила Шаталова.

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Со своей стороны Жози Курц выразила благодарность за проведение встречи и подчеркнула, что военно-политический альянс имеет своих союзников во всем мире и всегда демонстрирует им свою преданность. "Во время визита мы не только проводим морские учения, но и проводим обмен опытом", - подчеркнула она.

По завершению встречи обе стороны обменялись памятными сувенирами с символикой Украины и США.

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НАТО, Одесская область, Одесская ОГА, Sea Breeze-2019, Светлана Шаталова.
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