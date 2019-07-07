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На Одесчине спасли пятерых человек, которые заблудились в катакомбах

На Одесчине спасли пятерых человек, которые заблудились в катакомбах
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Около Одессы спасатели нашли заблудившихся в катакомбах людей.

Поисковая группа нашла группу людей, которые потерялись в катакомбах вблизи Одессы.

Об этом информирует портал Крым. Реалии.

“Как сообщил журналистам пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский, группа лиц, спустившихся под землю в селе Холодная Балка Беляевского района, уже найдена”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой группе было пять человек (а не четверо, как сообщалось ранее): четыре мужчины в возрасте от 23 до 50 лет и 38-летняя женщина.

“Людей нашли, все живы”, – отметил Покровский.

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Ранее ГСЧС сообщила, что в ведомство поступила информация о том, что 5 июля группа неизвестных в пригороде Одессы спустилась в катакомбы системы “Центральная”, но в установленное контрольное время – в субботу в 9:00 – они на связь не вышли. Для поиска пропавших организовали добровольческую группу.

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Спасатели, Катакомбы, ГСЧС, Одесчина, Заблудились.
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