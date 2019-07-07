Полиция Одессы вызволяет заложницу (Фото)

Новости Украины: Одесская полиция проводит спецоперацию "Гром" после захвата заложницы в финучреждения.

Неизвестный злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения в Суворовском районе Одессы в воскресенье, полиция ввела в действие спецоперацию "Гром".

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, на место происшествия прибыли руководство полиции области, следственно-оперативная группа облуправления Нацполиции и патрульные полицейские.

"Проводятся переговоры с правонарушителем. Принимаются меры для освобождения заложницы и задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении.

Напомним, с рабочим визитом в Одессе сегодня находится Владимир Зеленский, который принимал участие в церемониях, посвященных Дню ВМС Украины.