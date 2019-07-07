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Воскресенье, 07.07.2019

Захват заложников в Одессе: видео штурма

Две заложницы, три часа переговоров и слаженный штурм. В полиции выложили видео, как штурмовали здание в Одессе, где злоумышленник удерживал в заложниках двух женщин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области. Как сообщили в пресс-службе, проведенной спецоперации взял под личный контроль глава Нацполиции Сергей Князев. "Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение. Наконец, оценивая ситуацию, которая сложилась на месте, спецназовцы КОРД приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника", - говорится в сообщении. Со злоумышленником в Хаджибеевском отделении полиции проводятся неотложные следственные действия в рамках двух начатых уголовных производств. Продолжается досудебное расследование.
УНН
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Одесса, Полиция, Штурм, захват заложников, КОРД.
18:53 Сегодня Телеграф
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