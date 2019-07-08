На Львовщине от укусов змей пострадали женщина и ребенок

Новости Украины: Во Львовской области женщина и ребенок пострадали от укуса змей.

В Сколевском районе Львовской области пожилая женщина и ребенок попали в реанимацию после укуса змеи, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По информации размещенной на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье, сообщается, что 6 июля в 18:05 к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила женщина 1950 года рождения.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести с диагнозом укус змеи левого голеностопного сустава. В ГЧСЧ уточнили, что женщина - жительница с. Либохора Сколевского района.

В тот же день в 23:20 поступило сообщение о том, в реанимационное отделение попал ребенок 2010 года рождения. Его госпитализировали с диагнозом "укус змеи левой руки". Пострадавший - житель с. Климец Сколевского района.