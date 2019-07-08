На Донбассе боевики ранили мирного жителя

Новости Украины: Боевики на Донбассе обстреляли мирное населенные, ранен мужчина.

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями поселка Новгородского травмирован мужчина.

Об этом информирует прессцентр штаба ООС со ссылкой на СЦКК.

“Несмотря на Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают обстреливать мирные населенные пункты на востоке Украины... Боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел из оккупированной Горловки”, - говорится в сообщении.

По факту обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию. В результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме на улице Славянской и ранен мужчина 1941 года рождения.

Как отмечается, вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. Сейчас пострадавший находится в больнице Торецка.

“Вывод может быть один – противник снова нарушает все возможные нормы международного гуманитарного права. Страдает гражданское население”, - подчеркивается в сообщении.