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Боевики 16 раз били по позицию ВСУ, 6 раз - из запрещенного оружия

Боевики 16 раз били по позицию ВСУ, 6 раз - из запрещенного оружия
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, двое солдат получили ранения, еще один травмирован.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли позиции ООС: три раза вблизи Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Богдановкой - из вооружения БМП; трижды неподалеку Водяного - из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза по окраине Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Пищевика - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм; рядом с Попасной - из миномета калибра 120-мм; неподалеку Золотого-4 - из миномета калибра 120-мм; окраине Майорска - из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 7 июля два боевика уничтожено.

"С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 1 раз обстреляли позиции ООС: рядом с Водяным - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: дважды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82-мм.

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Украина, Россия, Донбасс, ВСУ, ООС.
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