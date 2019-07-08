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Семь областей Украины частично обесточены из-за непогоды

Семь областей Украины частично обесточены из-за непогоды
08:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В 7 областях Украины из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта, на Закарпатье повреждены крыши общественных зданий и жилых домов, травмировано два человек

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП состоянием на утро понедельника обесточены 132 населенных пункта в семи областях Украины, в Закарпатской области частично повреждены крыши школы, детского сада, сельсовета и 95 жилых домов, травмировано, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская – 1", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Вместе с тем, 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов Закарпатской области повреждены крыши 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья.

"В с.Сюрте Иршавского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, которые от госпитализации отказались", – подчеркнули спасатели.

Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 чел. л/с и 14 ед. техники ГСЧС, убрано 11 поваленных деревьев.

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Непогода, Дождь, ГСЧС.
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