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Суд освободил из под стражи Михальчевского

Суд освободил из под стражи Михальчевского
03:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Петру Михальчевскому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Днепровский райсуд Киева освободил из-под стражи бывшего "министра здравоохранения" оккупационной власти Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Только что Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи екс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, который обвиняется в государственной измене, изменив ему меру пресечения на домашний арест", - написала Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего "министра здравоохранения Крыма" П.Михальчевского. В рамках уголовного производства по ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями

Ст. 110 УК Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Ст. 111 УК Украины - государственная измена (деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины).

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Суд, стража, Петр Михальчевский, Михальчевского освободили.
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