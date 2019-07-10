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СБУ: чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000

СБУ: чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000
07:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Полицейский задержан на одной из городских улиц во время получения всей суммы взятки.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили в вымогательстве неправомерной выгоды заместителя руководителя одного из отделов Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции вымогал у руководителя местной коммерческой структуры $8000. За указанную сумму чиновник обещал мужчине повлиять на принятие решения о закрытии уголовного производства в отношении него за растрату имущества", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ во вторник вечером.

"Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в СБУ.

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СБУ, Винницкая область, Взятка, Задержан чиновник полиции.
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