Задержан аферист, находившийся в розыске за продажу элитных авто

Новости Украины: Подозреваемый в период с марта 2019 по июль 2019 скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Сотрудниками Киевской местной прокуратуры №9 взят под стражу мужчина, который находился в розыске за совершение мошенничества в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"В период с 2015 по 2017 г. злоумышленник под предлогом осуществления предпринимательской деятельности предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей, однако своих обязательств не выполнял, зато злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами на сумму 15 млн грн", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры города Киева во вторник.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории Закарпатской области.

"По результатам судебного рассмотрения следственным судьей поддержано ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №9 о применении в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере нанесенного ущерба в сумме более 15 млн. грн.", - подытожили в прокуратуре.

По предварительным данным, сумма нанесенного действиями убытков может достичь 2 миллионов долларов США.