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Неизвестные в Кривом Роге похитили 8 грузовых вагонов

Неизвестные в Кривом Роге похитили 8 грузовых вагонов
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Днепропетровской области полиция устанавливает лиц, похитивших восемь железнодорожных вагонов с металлоломом.

В Днепропетровской области полиция расследует уголовное производство по факту замены восьми железнодорожных вагонов с 500 тоннами металлолома вагонами с мусором.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, 7 июля груз прибыл в цех металлургического предприятия г. Кривой Рог.

Во время проверки сотрудники компании обнаружили вместо металлолома в вагонах мусор - проволоку, штамповку и прочее. Также мошенники перекрасили вагоны и заменили на них номера.

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Отмечается, что похищенные вагоны с металлоломом затем были обнаружены на железнодорожной станции в г. Кривой Рог.

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По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В рамках досудебного расследования полиция устанавливает всех лиц, причастных к мошеннической схеме. За совершенное преступление им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Днепропетровская область, Вагоны, Вагон, Нацполиция, Грузовой вагон.
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