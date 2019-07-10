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В Киеве напали на нардепа Березу

В Киеве напали на нардепа Березу
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция задержала киевлянина, распылившего слезоточивый газ в лицо нардепа во время встречи с избирателями.

Полиция Киева задержала 44-летнего местного жителя, который распылил в лицо народного депутата Борислава Березы слезоточивый газ во время его встречи с избирателями, открыто уголовное производство.

Как сообщает в среду отдел коммуникации столичной полиции, инцидент произошел возле парка "Молодежный" на ул.Данькевича в Деснянском районе столицы.

"Правоохранители выяснили, что во время встречи с местными жителями к народному избраннику подбежал неизвестный и распылил в лицо аэрозольное средство. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его… Им оказался 44-летний местный житель", - сказано в сообщении полиции.

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Полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении мужу о подозрении в совершении правонарушения.

Полиция Киева не называют имя нардепа, но по данным интернет-издания "Украинская правда", речь идет о внефракционном депутате Бориславе Березе.

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Киев, Нападение, Слезоточивый газ, Борислав Береза.
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