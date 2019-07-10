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Боевики ракетой попали в украинский КрАЗ: погиб военный ВСУ

Боевики ракетой попали в украинский КрАЗ: погиб военный ВСУ
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Украинский военный погиб, еще один ранен под Гранитным на Донбассе из-за попадания противотанковой ракеты боевиков в грузовик.

Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов военного грузового автомобиля на окраине с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем.

"Сегодня, около 15.00 часов в районе южной окраины Гранитного вражеским противотанковым ракетным комплексом был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

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Раненому военнослужащему оказана медицинская помощь, он эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, он не пострадал.

Как сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, комментируя произошедший обстрел, глава государства назвал его попыткой сорвать Минский процесс.

"Автомобиль главы Донецкой ОГА, который стоял неподалеку, не пострадал", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Уточняется также, что это произошло на выезде из Гранитного в сторону КПВВ "Гнутово".

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, он не пострадал.

Журналист Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook сообщила, что Кириленко "без предупреждения поехал на линию огня", и руководство ООС узнало об этом "по факту трупа".

Вице-премьер Украины Павел Розенко поделился ее постом и прокомментировал следующим образом: "Считаю, что глава Донецкой ВГА (военно-гражданской администрации) Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура немедленно начать расследование всех фактов, приведших к гибели".

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Донецкая область, Донбасс, КрАЗ, Военный грузовик, ООС.
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