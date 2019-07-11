У Кличко обещают ликвидировать трещину на пешеходном мосту

Новости Украины: На пешеходно-велосипедном мосту в Киеве появилась трещина, она будет ликвидирована в течение дня.

Трещина, которая образовалась на покрытии пешеходно-велосипедного моста в Киеве, будет ликвидирована в течение дня, сообщил заместитель главы Киевской городской администрации Александр Спасибко.

"Прежде всего, должен заверить киевлян и гостей столицы в абсолютной безопасности моста. Подчеркиваю, что никаких конструктивных повреждений здесь нет. Трещина образовалась в покрытии, вероятно, в результате перепада температур и сильно натянутых тросов. Ее ликвидируют уже сегодня, на протяжении 3-4 часов, так как повреждение должны быть ликвидировано в результате гарантийных обязательств", – отметил Спасибко.

Он также отметил, что мост, который соединяет парк "Владимирская горка" и Арку дружбы народов, является уникальным объектом и уже успел полюбиться киевлянам и гостям столицы.