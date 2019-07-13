Самолет Belavia в Киеве выкатился за пределы посадочной полосы

Новости Украины: Ночью в аэропорту "Киев" произошел инцидент с самолетом белорусской авиакомпании Belavia.

Международный аэропорт "Киев" в субботу на официальной странице в Фейсбуке сообщил об инциденте, произошедшем с самолетом белорусской авиакомпании Belavia в пятницу, 12 июля, в 23.40.

"Воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту "Минск-Киев", при посадке на ВПП выкатился за пределы ВПП. Ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал", - отмечается в сообщении.

Все пассажиры были эвакуированы из самолёта и доставлены в терминал "А".

В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП.

Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время.