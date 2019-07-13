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В Житомирской области прохожий нашел мешок с гранатами

В Житомирской области прохожий нашел мешок с гранатами
15:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: На окраине Бердичева нашли мешок с гранатами, охотничьим ружьем и патронами.

На окраине города Бердичев Житомирской области нашли мешок с гранатами, охотничьим ружьем и патронами.

Как сообщили корреспонденту в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, сообщение об обнаружении на окраине города опасных предметов поступило в полицию вчера, 12 июля.

К местной металлобазе, где случайный прохожий нашел мешок с опасными вещами, прибыли сотрудники взрывотехнической службы, а также следственно-оперативная группа городского отдела полиции.

При осмотре в мешке полицейские-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 и ВОГ-17 с подрывателями и фрагмент пластического взрывчатого вещества. Кроме того, в мешке также были обрез одноствольного охотничьего ружья калибра 16 мм и соответствующие патроны.

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Предварительная правовая квалификация происшествия - по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи подготовили представление в суд о направлении изъятого на экспертное исследование.

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Бердичев, Житомирская область, Гранаты, Нацполиция.
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