В Житомирской области прохожий нашел мешок с гранатами

Новости Украины: На окраине Бердичева нашли мешок с гранатами, охотничьим ружьем и патронами.

На окраине города Бердичев Житомирской области нашли мешок с гранатами, охотничьим ружьем и патронами.

Как сообщили корреспонденту в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области, сообщение об обнаружении на окраине города опасных предметов поступило в полицию вчера, 12 июля.

К местной металлобазе, где случайный прохожий нашел мешок с опасными вещами, прибыли сотрудники взрывотехнической службы, а также следственно-оперативная группа городского отдела полиции.

При осмотре в мешке полицейские-взрывотехники обнаружили гранаты РГД-5 и ВОГ-17 с подрывателями и фрагмент пластического взрывчатого вещества. Кроме того, в мешке также были обрез одноствольного охотничьего ружья калибра 16 мм и соответствующие патроны.

Предварительная правовая квалификация происшествия - по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи подготовили представление в суд о направлении изъятого на экспертное исследование.