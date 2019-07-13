День в ООС: 6 обстрелов, еще двое военнослужащих ВСУ получили травмы

Новости Украины: Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу шесть раз обстреляли позиции операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. … Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащего получили ранения", – говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции ООС с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ совершили четыре обстрела позиций ООС: вблизи Широкино по направлению Саханки - из стрелкового оружия; рядом с Опытным по направлению Спартака - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды по окраине Водяного по направлению Ужовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого по направлению Докучаевска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций ООС: дважды вблизи Зайцева по направлению Гольмовского и Зайцевого - из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов соответственно.