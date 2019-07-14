В Чернигове двое бросили коктейль Молотова в монумент воинам-освободителям

Новости Украины: Двое хулиганов в Чернигове бросили коктейль Молотова в монумент воинам-освободителям.

В Чернигове злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям - танк на постаменте, установленный на площади Победы возле железнодорожного вокзала.

Как сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области, вечером 12 июля в полицию позвонил очевидец происшествиия и заявил, что двое мужчин бросили в монумент бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и пожарные, была направлена следственно-оперативная группа.

Пожарные ликвидировали возгорание, огнем частично повреждена краска на танке. Правоохранители совместно с неравнодушными гражданами задержали «по горячим следам» двух молодчиков, которые подозреваются в совершении хулиганских действий.

По факту правонарушения полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.