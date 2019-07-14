Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
У "Слуги народа" планируют провести заседание новой Рады уже в августе
В Арктике произошло беспрецедентно много пожаров за 2019 год
В Арктике произошло беспрецедентно много пожаров за 2019 год
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Украинская художница Мелещук завоевала золото Универсиады
Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке
Одесский кинофестиваль 2019: в чем появились звезды на красной дорожке

В Чернигове двое бросили коктейль Молотова в монумент воинам-освободителям

В Чернигове двое бросили коктейль Молотова в монумент воинам-освободителям
02:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости Украины: Двое хулиганов в Чернигове бросили коктейль Молотова в монумент воинам-освободителям.

В Чернигове злоумышленники бросили "коктейль Молотова" в монумент воинам-освободителям - танк на постаменте, установленный на площади Победы возле железнодорожного вокзала.

Как сообщает сектор коммуникаций полиции Черниговской области, вечером 12 июля в полицию позвонил очевидец происшествиия и заявил, что двое мужчин бросили в монумент бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и пожарные, была направлена следственно-оперативная группа.

Пожарные ликвидировали возгорание, огнем частично повреждена краска на танке. Правоохранители совместно с неравнодушными гражданами задержали «по горячим следам» двух молодчиков, которые подозреваются в совершении хулиганских действий.

В Андреевскую церковь бросили коктейли Молотова

По факту правонарушения полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Чернигов, Хулиганы, Коктейль Молотова, Монумент, Пожарные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 "Укртранснефть" начала прием и транспортировку американской нефти
03 Тимошенко: Клановая система пытается "перемолоть" и подчинить себе новую власть
04 Экс-сослуживец Маркива благополучно вернулся в Украину
05 Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)
В Харькове на ходу загорелась маршрутка (Видео)
Аэропорт &quot;Киев&quot; возобновил свою работу
Аэропорт "Киев" возобновил свою работу
На Гавайях ввели чрезвычайное положение
На Гавайях ввели чрезвычайное положение
Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства
Хилари Дафф рассказала о первом опыте материнства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь